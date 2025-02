Civitanova, ruba in un bar e in uno stabilimento balneare: denunciato 19enne. Si cercano i complici

È stato denunciato anche per violazione del foglio di via obbligatorio. Doveva stare lontano da Civitanova per tre anni



CIVITANOVA – I militari della Stazione carabinieri di Civitanova Marche, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino del Marocco 19enne, residente a Fermo, già noto alle Forze d Polizia, in possesso di regolare permesso di soggiorno, per i reati di furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio.



Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il 19enne come uno degli autori di due furti in esercizi pubblici, compiuti in concorso con altri soggetti, attualmente non ancora identificati.

Il primo furto è stato messo a segno la notte del 17 gennaio scorso in un bar di Civitanova Marche. I ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno asportato la somma in contanti di 500 euro, contenuta nel registratore di cassa, e anche 80 confezioni di tabacchi. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri ha costretto i malviventi a fuggire a piedi, abbandonando per strada le confezioni di tabacchi, successivamente recuperate e restituite al gestore del bar.



Il secondo furto si è verificato la notte del 19 gennaio successivo in uno stabilimento balneare, chiuso per la stagione invernale. I ladri, dopo aver infranto una porta finestra, sono riusciti a entrare e a sottrarre beni di scarso valore, provocando però ingenti danni alla struttura.

Inoltre, il 19enne è stato denunciato anche per violazione del foglio di via obbligatorio, poiché nel mese di novembre 2023 gli era stata imposta la misura suddetta, con divieto di ritorno nel comune di Civitanova Marche per la durata di tre anni.

Proseguono le indagini per identificare i complici dell’indagato.