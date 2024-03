Civitanova Marche, «Violentata e picchiata dall’ex compagno». A giudizio un 46enne

CIVITANOVA – Avrebbe prima chiesto alla ex di tornare con lui poi al rifiuto di lei l’avrebbe picchiata e violentata. È questa l’accusa contestata a un 46enne che vive in un comune della provincia di Macerata. L’uomo, che deve rispondere di violenza sessuale e lesioni nei confronti della ex compagna, oggi è stato rinviato a giudizio. La ex si è costituita parte civile con l’avvocato Cosimo Borsci chiedendo un risarcimento di oltre 240.000 euro.

L’avvocato Cosimo Borsci

I fatti contestati sarebbero avvenuti il 18 giugno dello scorso anno a Civitanova. Secondo la ricostruzione accusatoria (il fascicolo è del pubblico ministero Rosanna Buccini) quel giorno l’imputato avrebbe invitato la ex compagna ad andare in un’abitazione di Civitanova per riprendere i vestiti dei figli, ma quando la donna era entrata in casa lui prima avrebbe tentato un riavvicinamento chiedendole di tornare insieme poi, al rifiuto di lei, l’avrebbe picchiata per poi spingerla sul letto e violentarla. Dopo l’aggressione la donna aveva chiamato la polizia, era stata accompagnata in commissariato da una pattuglia e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dove i medici l’avevano dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Oggi a carico del 46enne si è celebrata l’udienza preliminare dinanzi al gup del Tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi, e al pubblico ministero Enrico Barbieri. L’imputato, difeso dagli avvocati Pietro Castignani e Paolo Cecchetti, non ha richiesto riti alternativi ed è stato rinviato a giudizio, il processo a suo carico si aprirà il prossimo 9 luglio dinanzi al collegio presieduto dal giudice Roberto Evangelisti. «Il mio cliente – ha evidenziato l’avvocato Cecchetti – si ritiene innocente e si difenderà nel processo». La vittima oggi si è costituita parte civile con l’avvocato Cosimo Borsci.