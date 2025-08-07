Civitanova Marche, vende alcol a un minorenne: multa per un minimarket in centro

Sanzionato un 50enne di origine bengalese. L’intervento ha fatto emergere ulteriori e significative irregolarità amministrative e sanitarie

CIVITANOVA MARCHE – Vende alcolici ad un minorenne, multa per un minimarket del centro. Durante un servizio serale nel centro cittadino, gli agenti del nucleo operativo pronto Intervento e Sicurezza hanno accertato una grave violazione commessa dal titolare di un minimarket etnico, un cinquantenne di origine bengalese, che è stato sanzionato per aver venduto bevande alcoliche a un minorenne.

L’intervento ha fatto emergere ulteriori e significative irregolarità amministrative e sanitarie: mancata esposizione dei prezzi, assenza della tabella degli orari di apertura, inosservanza dell’obbligo di affissione del cartello “vietato fumare”, oltre alla presenza di due bilance non sottoposte a revisione metrica. Questi strumenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e messi a disposizione della Camera di Commercio per i successivi adempimenti. Nel punto vendita sono stati inoltre rinvenuti prodotti appartenenti a categorie merceologiche non regolarmente dichiarate, configurando un’ulteriore violazione in materia di comunicazione preventiva all’ente competente. Il totale delle sanzioni elevate ammonta a circa 8mila euro.

L’operazione ha avuto anche riflessi sotto il profilo igienico-sanitario e dei monopoli: la posizione è stata segnalata all’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) per i necessari approfondimenti in tema di tracciabilità degli alimenti e manuale di autocontrollo, nonché all’Agenzia dei Monopoli per la vendita di alcolici e superalcolici quanto alla verifica delle prescritte comunicazioni.

Sempre nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa a tutela dei consumatori, il competente nucleo operativo ha ispezionato un secondo esercizio. Anche in questo caso è emersa l’assenza dei prezzi: all’esercente verrà comminata una sanzione di mille euro.

«Sebbene il nostro impegno sia fortemente orientato in questo periodo dell’anno alle attività di sicurezza urbana, al presidio del territorio e ai rilievi degli incidenti stradali – dichiara il Dirigente della Polizia Locale, Cristian Lupidi – non viene mai meno l’attenzione verso la tutela dei consumatori, il rispetto delle regole del commercio e, soprattutto, la salvaguardia della salute dei più giovani. La legalità diffusa passa anche da controlli puntuali come questi, a garanzia di tutti i cittadini. L’importanza di questi controlli va ben oltre la mera contestazione di violazioni amministrative: essi rappresentano un presidio attivo a difesa della legalità quotidiana, della sicurezza economica e della salute pubblica. Interventi come quelli svolti dalla Polizia Locale agiscono infatti da deterrente contro pratiche scorrette, assicurano una concorrenza leale tra gli operatori commerciali e proteggono i consumatori più esposti, come i minori, da comportamenti irresponsabili o pericolosi. La costante vigilanza degli agenti garantisce che la rete distributiva cittadina operi nel rispetto delle normative, contribuendo concretamente alla qualità della vita e alla fiducia nelle istituzioni locali».