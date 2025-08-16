Civitanova Marche, vede la foto della sua ex con un altro e la aggredisce

CIVITANOVA MARCHE – Vede sui social la foto della sua ex in compagnia di un altro uomo, la raggiunge in un locale vicino e la aggredisce. È quanto accaduto ieri sera 15 agosto, intorno alle 20, sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche.

L’aggressore è un giovane umbro che si trovava a Civitanova Marche insieme ad un gruppo di amici. In città c’erano anche la sua ex fidanzata, la sorella e un altro uomo. Quando ha visto la foto sui social l’uomo ha reagito nel peggiore dei modi. Ha raggiunto la ragazza, anche lei umbra, e l’ha aggredita in strada, colpendola con un pugno e facendola cadere per terra. È rimasta ferita al volto, come pure la sorella che ha cercato di difenderla.

Sul posto carabinieri e polizia. Sono stati alcuni passanti a bloccate l’uomo prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine. Alla fine, la ragazza ha rifiutato il trasporto all’ospedale.