Civitanova Marche, scontro tra un’auto e una moto lungo la statale: un uomo a Torrette

CIVITANOVA MARCHE – Scontro tra un’auto e una moto lungo la statale adriatica, soccorso un giovane uomo con l’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto oggi, 7 agosto, poco prima delle 13.30, nel tratto via Cristoforo Colombo, a Fontespina, nei pressi del supermercato Eurospin. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale un’auto ha urtato una moto, che viaggiava in direzione sud. Immediatamente sul posto i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde.

L’uomo in sella alla moto, un 29enne, è stato caricato a bordo dell’eliambulanza, atterrata all’ospedale di Civitanova Alta, e trasferito a Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono serie. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, sul posto per i rilievi di rito.