Civitanova Marche, scontro tra auto e moto lungo la statale: grave un 51enne

CIVITANOVA MARCHE – Violento scontro tra un’auto e una moto lungo la statale adriatica, grave a Torrette un uomo di 51 anni.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio (14 agosto), poco dopo le 15, in via Cristoforo Colombo. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Punto, condotta da una donna, e una moto Ducati si sono scontrate.

Ad avere la peggio l’uomo in sella alle due ruote, che è scivolato sull’asfalto per una ventina di metri.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È in prognosi riservata.