MACERATA – Nel corso della giornata di ieri, 9 febbraio, gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche hanno svolto servizi mirati con lo scopo di prevenire episodi di violenza come quelli in cui sono stati protagonisti giorni fa gruppi di giovani composti anche da soggetti minorenni. Per questi episodi sono in corso indagini da parte del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche condotte non soltanto attraverso la visione di immagini registrate da videocamere sia pubbliche che private e la ricezione di dichiarazioni da parte di testimoni che hanno assistito ai fatti, ma anche attraverso svariate perquisizioni che i poliziotti hanno effettuato nei confronti di abitazioni in uso a pregiudicati, con l’obiettivo di rinvenire elementi utili al proseguo delle indagini e all’identificazione degli autori degli episodi di violenza.

Tale attività, condotta in stretto raccordo con l’ufficio controllo del territorio che ha intensificato la vigilanza nelle aree ritenute più a rischio al fine di prevenire il ripetersi di episodi analoghi, ha permesso di rinvenire in zone della città abitualmente frequentate da pregiudicati e giovanissimi, tre machetes nascosti in mezzo al verde pubblico, oltre al machete abbandonato a terra sabato pomeriggio scorso a Varco sul mare e rinvenuto dagli agenti intervenuti tra il fuggi fuggi generale, L’attenzione da parte della Polizia di Stato è concentrata non soltanto nelle zone in cui si sono verificati i fatti più recenti, ma anche nelle zone periferiche della città, dove nel recente passato si sono verificati episodi simili, sia pur meno violenti, di cui si sono resi protagonisti gruppi di giovani spesso minorenni.