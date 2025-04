Civitanova Marche, rissa all’alba: accoltellato un 32enne

È accaduto ieri, poco prima dell’alba, in piazza XX settembre, dove per cause ancora da chiarire si sono affrontati due gruppi di uomini, da una parte senegalesi dall’altra due tunisini.

CIVITANOVA MARCHE – Rissa all’alba in pieno centro a Civitanova Marche tra due gruppi di extracomunitari. Accoltellato al braccio un 32enne: è grave. È accaduto ieri, poco prima dell’alba, in piazza XX settembre, dove per cause ancora da chiarire si sono affrontati due gruppi di uomini, da una parte senegalesi dall’altra due tunisini. A detta di quest’ultimi, loro sarebbero stati accerchiati, pare per essere derubati di un telefono. Ma le indagini sulla vicenda sono ancora in corso.

I due tunisini sono rimasti feriti: uno al sopracciglio, mentre l’altro, più grave, è stato accoltellato al braccio destro: aveva due profondi tagli. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i carabinieri. Il tunisino ferito in maniera più grave è stato trasportato all’ospedale di Civitanova Alta in condizioni gravi. Ma non è in pericolo di vita.