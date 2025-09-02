Civitanova Marche, «anni di maltrattamenti alla moglie»: nei guai un camionista

In tribunale a Macerata si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha dato la sua versione e ha negato le accuse

CIVITANOVA MARCHE – Minacce e schiaffi alla moglie, finisce nei guai un camionista. Avrebbe maltrattato la moglie per venti anni, davanti agli occhi dei figli. I fatti contestati risalgono al 1999 e sarebbero andati avanti fino ad oggi. L’ultimo episodio poco più di un mese fa.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito e insultato la moglie, minacciando di prendere un coltello. Nel 2017, durante una discussione poiché li cibo non era di proprio gradimento, avrebbe offeso e minacciato la moglie colpendola con uno schiaffo. Durate un litigio, avrebbe preso un coltello, minacciando moglie e figli. Uno era intervenuto per disarmare il padre e era rimasto ferito ad una mano.

Lo scorso 20 luglio, dopo aver saputo che la moglie voleva separarsi, la avrebbe minacciata e, poi, avrebbe preso un coltello dal tavolo continuando a discutere con lei. Alla fine la moglie si era rivolta alle forze dell’ordine e per l’uomo era scattato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con il braccialetto elettronico. Ieri 1 settembre in tribunale a Macerata si è svolto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha dato la sua versione e ha negato le accuse.