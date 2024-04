Civitanova, lite per soldi: 42enne minacciato e picchiato sotto casa

È quanto accaduto l’altra notte in zona San Marone. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118

CIVITANOVA MARCHE – Picchiato dopo una lite per questioni economiche, 42enne civitanovese finisce all’ospedale. Denunciato il presunto aggressore, un albanese.

È quanto accaduto l’altra notte, intorno alle 3, sotto l’abitazione del civitanovese, che vive in zona San Marone. È lì che una discussione, sorta per questioni economiche, è sfociata in una aggressione. L’albanese, dopo aver minacciato il 42enne, ha cominciato a colpirlo prima a mani nude e poi con un oggetto metallico, procurandogli una serie di ferite al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Il 42enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta.