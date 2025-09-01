Civitanova Marche, guida sul lungomare in stato di ebbrezza: denunciato un 38enne

CIVITANOVA MARCHE- I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno denunciato un 38enne di origini calabresi, ma residente a Montelupone, per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno.

L’uomo, fermato sul lungomare Piermanni di Civitanova Marche mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto agli accertamenti mediante apparecchio etilometrico in dotazione dell’equipaggio, a seguito del quale è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l. Per lui è scattata la denuncia per cui è prevista la sanzione principale dell’ammenda da 800 a 3.200 euro, sanzione aumentata da 1/3 alla metà perché il reato è stato commesso dopo le 22 e prima delle ore 7, e l’arresto fino a 6 mesi con il ritiro immediato della patente di guida per la conseguente sospensione da 6 mesi a 1 anno.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno sanzionato amministrativamente un 44enne di Matelica, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’uomo, fermato nella notte nel centro abitato di questo capoluogo, mentre era alla guida della sua autovettura, è stato riscontrato positivo all’esame dell’etilometro, con un tasso pari a 0,80 g/l. Il matelicese è stato segnalato alla Prefettura di Macerata, la patente è stata immediatamente ritirata, per la conseguente sospensione, ed il veicolo è stato affidato a persona idonea.