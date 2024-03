CIVITANOVA MARCHE – Furto in un negozio di telefoni nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, ladri in fuga con un bottino di oltre 15mila euro. Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Il colpo è stato messo a segno l’altra notte, intorno alle 23.30. Nel mirino di ignoti malviventi è finito il punto vendita di telefoni, che si occupa anche di riparazioni, in via Einaudi. I malviventi hanno spaccato la vetrina del negozio di telefonia e in questo modo sono riusciti ad arraffare diversi telefoni cellulari che si trovavano esposti. L’inventario della merce rubata è ancora in corso ma i ladri sono riusciti a portare via numerosi smartphone, tra cui anche alcuni modelli di iPhone Apple. Poi sono scappati.

Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova, che hanno acquisito tutti gli elementi utili alle indagini.