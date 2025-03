Civitanova Marche, furto nel negozio: i commercianti segnalano, la polizia locale denuncia due giovani

I referenti dell’associazione Centriamo hanno nuovamente segnalato agli agenti della polizia locale la presenza dei due magrebini che nei giorni scorsi erano stati identificati e denunciati per inottemperanza al foglio di via obbligatorio

CIVITANOVA MARCHE – Efficace collaborazione sul fronte della sicurezza pubblica tra le associazioni dei commercianti civitanovesi e il comando della polizia locale, guidato dal dirigente superiore Cristian Lupidi. Dopo la segnalazione dei commercianti, fermati dagli agenti due giovani. Nel pomeriggio di ieri 26 marzo, i referenti dell’associazione Centriamo hanno nuovamente segnalato agli agenti della polizia locale la presenza in centro dei due magrebini che nei giorni scorsi erano stati identificati e denunciati per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. La coppia si aggirava per le vie del corso e la loro presenza ha destato subito un grande allarme tra i commercianti proprio perché notoriamente i ragazzi erano dediti a furti all’interno di esercizi commerciali. Dopo lo scambio di messaggi, nel giro di un’ora i due sono stati fermati dalle pattuglie che erano di servizio in zona.

Nel frattempo, i giovani erano riusciti a perpetrare un furto aggravato in un negozio, da cui avevano rubato un giubbino di una nota marca a cui avevano strappato l’antitaccheggio. I ragazzi sono stati prima accompagnati in comando e poi fotosegnalati nella stazione dei carabinieri di Civitanova e portati nuovamente in comando per il deferimento sia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Civitanova Marche, ma anche denunciati in concorso per furto aggravato. L’uomo è stato anche denunciato perché soggetto extracomunitario privo di documenti necessari per la sua identificazione.

Oggi verrà raccolta la denuncia da parte del proprietario del negozio. La polizia locale segnalerà all’autorità di pubblica sicurezza il fatto per valutare ogni più idonea misura visto che i ragazzi hanno dimostrato di essere socialmente pericolosi e dediti al crimine. Raccolte inoltre le immagini di videosorveglianza del negozio del centro quindi ci sono tutti i dati per una piena contezza di quanto accaduto.

Soddisfazione per la tempestività dell’intervento e per presenza costante sul territorio della polizia locale è stata sottolineata da diversi commercianti, che stanno apprezzando la nuova organizzazione della polizia locale, con una maggiore presenza degli agenti anche in situazioni complesse e delicate, non solo per sanzioni o incidenti stradali.