Civitanova Marche, trovato con plurime dosi di eroina: in manette un 35enne tunisino

CIVITANOVA MARCHE – Quando i finanzieri lo hanno fermato per un controllo è stato trovato in possesso di tre grammi di eroina, già suddivisi in plurime dosi. È finito in manette un tunisino senza fissa dimora e irregolare. Sabato scorso ha patteggiato un anno di reclusione ed è tornato in libertà.

L’arresto è scattato a Civitanova Marche dove i militari della Guardia di finanza hanno fermato per un controllo un giovane extracomunitario. L’uomo è stato trovato in possesso di plurime dosi di eroina e arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato identificato: si tratta di un 35enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

Sabato mattina il giovane è stato condotto in Tribunale a Macerata per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo dinanzi al giudice Domenico Potetti. Dopo la convalida il 35enne, tramite il proprio legale, l’avvocato Michela Splendiani, ha chiesto di definire la propria posizione con un patteggiamento, concordando con il pubblico ministero d’udienza Stefano Lanari, la pena di un anno con la sospensione condizionale. Il pubblico ministero ha poi dato il nulla osta per l’espulsione.