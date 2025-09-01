Civitanova Marche, controlli della polizia locale: oltre 10mila euro di sanzioni per un’attività in centro

CIVITANOVA MARCHE – Oltre venti ore di servizio ininterrotto, 19 agenti impegnati nell’arco della giornata con 10 pattuglie sul territorio, rinforzate da personale di sala operativa e uffici. È il bilancio dello straordinario dispiegamento della Polizia Locale di Civitanova Marche in occasione della manifestazione “Onda d’Arte”, che ha richiamato in città un grande afflusso di pubblico.

Fin dalle prime ore del mattino, con un dispositivo attivo dalle 5 fino oltre l’una di notte, le pattuglie hanno presidiato le diverse aree urbane: dal mercato alle zone di maggiore affluenza, fino al cuore del centro cittadino. Tre pattuglie hanno operato nella fascia oraria del pomeriggio e ben quattro nella fascia serale, quella più critica per intensità di traffico, flussi pedonali e necessità di intervento. Il lavoro della sala operativa si è rivelato altrettanto impegnativo: decine di chiamate e segnalazioni hanno richiesto un costante coordinamento con le unità sul campo. Sul fronte della viabilità, inevitabili i momenti di congestione, gestiti con continui interventi per garantire fluidità e sicurezza. Non meno rilevante il capitolo sicurezza urbana: durante i controlli, gli agenti hanno identificato un cittadino extracomunitario, richiedente protezione internazionale, su cui pendeva un rintraccio in quanto resosi responsabile ad Ancona del rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale. Accompagnato al Comando, è stato deferito e informato del procedimento penale a suo carico. Sempre nell’ambito del servizio, nel corso dei controlli di polizia stradale in centro città, è stato sanzionato il conducente di un monopattino, privo dei dispositivi obbligatori di legge, poiché circolava senza casco e senza giubbotto riflettente: per lui una multa complessiva di 150 euro. Nel corso dell’identificazione, l’uomo è stato inoltre riconosciuto come lo stesso soggetto che, durante il servizio serale del 28 agosto, non si era fermato all’alt imposto con idoneo segnale; per questo veniva sanzionato e segnalato alla Prefettura, che dovrà ora determinare l’importo della sanzione amministrativa, compreso tra 87 e 344 euro.

L’attenzione del Comando di via Filippo Tommaso Marinetti è stata altissima anche sul fronte della tutela del consumatore e dei controlli commerciali. In un esercizio pubblico del centro, le ispezioni hanno fatto emergere una lunga serie di irregolarità: mancata esposizione della licenza di somministrazione e dell’orario di apertura, incompletezza dell’indicazione dei prezzi, assenza del cartello di videosorveglianza nonostante l’impianto attivo, omissione dell’informativa ai dipendenti prevista dallo Statuto dei Lavoratori. A ciò si aggiungono non conformità al manuale di autocontrollo, al DVR e nella conservazione degli alimenti. Le violazioni contestate porteranno a sanzioni stimate per oltre diecimila euro, oltre alla denuncia e alla segnalazione agli organi competenti.