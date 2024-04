Civitanova Marche, controlli dei carabinieri: un arresto e 15 automobilisti sanzionati

Gli accertamenti sono stati eseguiti nel fine settimana di Pasqua. Un egiziano condannato per lesioni è finito in carcere. Due le patenti ritirate

CIVITANOVA MARCHE – Un arresto, 15 automobilisti sanzionati e uno denunciato. È il bilancio dell’attività di controllo effettuata dai carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche guidata dal capitano Angelo Chiantese nel fine settimana delle festività pasquali.

In particolare, per quanto riguarda l’arresto, questo è avvenuto il giorno di Pasqua (31 marzo) quando i militari della Stazione di Civitanova hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso due giorni prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti di un egiziano domiciliato a Civitanova. Accusato di lesioni personali aggravate, reato commesso in provincia di Ancona a luglio del 2017, l’uomo deve espiare un anno di reclusione. La mattina del giorno di Pasqua è stato portato alla casa circondariale di Fermo.

Ma nel fine settimana di Pasqua i carabinieri hanno eseguito decine di controlli sulle strade, soprattutto di notte nei pressi delle frequentatissime discoteche della riviera e nei locali, identificando complessivamente 115 persone e 83 veicoli. Quindici automobilisti sono stati sanzionati per violazioni che riguardano l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mentre altri due sono stati sorpresi alla guida, di notte, in stato di ebbrezza: un 55enne di Montegranaro è stato denunciato a piede libero perché era alla guida della propria Mercedes con un tasso alcolemico pari a 1,32 grammi per litro, mentre a un civitanovese di 47 anni è stata elevata una contravvenzione amministrativa perché era alla guida del proprio Suv Bmw con un tasso di 0,61 grammi per litro. Ad entrambi è stata ritirata la patente.