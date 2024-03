Civitanova, atti vandalici nel borgo marinaro: è caccia ai responsabili

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Conchiglia. Il sindaco Ciarapica: «Un atto di inciviltà che non può rimanere impunito»

Civitanova Marche – Tre fioriere distrutte nella notte, atti vandalici nel borgo marinaro. Caccia ai responsabili, al vaglio della polizia locale i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando ignoti hanno buttato a terra e distrutto tre grossi vasi che contengono essenze in via Conchiglia, nel cuore del borgo marinaro, una delle vie più frequentate del centro.

«Tolleranza zero verso chi danneggia la nostra città – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Nella notte sono stati distrutti tre vasi in via Conchiglia, posizionati per rendere più bello ed accogliente il nostro borgo marinaro. Un atto di inciviltà contro la nostra città che condanno e che non può rimanere impunito. La polizia locale, infatti, sta già visionando le immagini delle telecamere per individuare i responsabili. Nel frattempo, i nostri operai, che ringrazio, hanno provveduto a sistemare e ripulire la via» ha concluso il sindaco.