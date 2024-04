Civitanova, aggredito al pronto soccorso mentre fa assistenza al padre

Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dove un uomo che stava accudendo il padre, è stato picchiato da un marocchino che era stato portato in ospedale per un controllo

CIVITANOVA MARCHE – Aggredito al pronto soccorso mentre fa assistenza al padre. Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova questa notte, intorno alle 3.45, quando un marocchino di 35 anni ha aggredito un uomo senza alcun motivo.

«Mio fratello stava facendo assistenza a mio padre, quando gli si è avvicinato un marocchino di 35 anni, che era arrivato all’ospedale in ambulanza – ha raccontato la sorella della vittima. – Ad un certo punto ha detto a mio fratello “vieni con me”, strattonandolo verso l’ascensore. Al rifiuto di mio fratello, il marocchino ha colpito con un cazzotto improvviso al volto mio fratello, che ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra. È rimasto ferito alla tempia e alla schiena. È stato il caos, in attimo, anche perché a quell’ora il pronto soccorso era pieno di persone. Un ragazzo è intervenuto per difendere mio fratello ed è stato aggredito pure lui». Sul posto carabinieri e polizia.