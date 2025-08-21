Civitanova Marche, accampamento a due passi dal centro: scatta il blitz della polizia locale

Gli agenti hanno individuato due persone, un cittadino extracomunitario e una donna italiana, entrambi già noti alle forze dell’ordine

CIVITANOVA MARCHE – Si erano accampati a due passi dal centro di Civitanova Marche, in un’area verde pubblica: blitz della polizia locale. Tempestivo e risolutivo l’intervento eseguito nella mattinata di oggi (21 agosto) dal Nucleo Operativo Pronto Intervento e Sicurezza della Polizia Locale di Civitanova Marche presso il Lido Cluana, a ridosso del centro cittadino, a seguito di segnalazioni giunte al Comando.

Gli agenti hanno individuato due persone, un cittadino extracomunitario e una donna italiana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che avevano allestito un giaciglio di fortuna in area verde pubblica. La Polizia Locale ha provveduto all’identificazione dei due e alla rimozione dell’attrezzatura utilizzata per l’accampamento. Per entrambi scatteranno le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, che vieta il campeggio su aree verdi e spazi pubblici, con contestuale ordine di allontanamento e divieto di ritorno.

Dagli accertamenti svolti è emerso che nei confronti della donna pendevano rintracci per procedimenti penali presso le Procure di Fermo (ricettazione) e di Macerata (lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale). Dopo l’identificazione e l’elezione di domicilio, la donna è stata allontanata. L’operazione rientra nel quadro della costante attività di presidio e controllo del territorio che la Polizia Locale di Civitanova Marche sta attuando.

«La presenza puntuale della Polizia Locale sul territorio e controlli mirati come questo sono fondamentali – afferma il comandante Cristian Lupidi – per garantire sicurezza, prevenzione e decoro urbano, tutelando cittadini e spazi pubblici».