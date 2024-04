Civitanova, incendio al portone della casa vacanze: denunciata una giovane

CIVITANOVA – Incendio al portone di una casa vacanze a Santa Maria Apparente, denunciata una donna del Fermano. Alla base del gesto ci sarebbe stato un acquisto di droga sfumato. È quanto ricostruito dalla polizia del commissariato di Civitanova che ha denunciato a piede libero una giovane che vive in provincia di Fermo per danneggiamento e incendio.

L’incendio era scoppiato all’esterno di una struttura ricettiva di Civitanova, dove ignoti nella notte del 12 aprile scorso, avevano dato fuoco al prato sintetico e in parte al portone d’ingresso di una palazzina dove si trova anche la casa vacanze. Immediatamente dopo il fatto erano partite le indagini della polizia che, attraverso l’escussione di testimoni e con il prezioso contributo dei filmati registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, hanno ricostruito i fatti. In particolare, per gli agenti la responsabile del gesto sarebbe una giovane residente nel Fermano, incensurata, che sentita dagli investigatori, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Da quanto emerso la sera del 12 aprile scorso la giovane si sarebbe recata presso la struttura, dove in quel momento alloggiavano due persone già note alle forze dell’ordine per reati che riguardano gli stupefacenti, per accompagnare un amico ad acquistare droga. Sul posto però l’affare sarebbe sfumato e la giovane avrebbe insistito per avere la restituzione del denaro già anticipato per lo stupefacente. Al rifiuto della controparte la donna si sarebbe allontanata per poi tornare con una tanica di benzina che avrebbe versato sul prato e sul portone della palazzina, dando poi innesco con un accendino. Il piccolo incendio era stato immediatamente spento dai condomini.

All’esito degli accertamenti la giovane è stata denunciata all’autorità giudiziaria per danneggiamento e incendio. Sono in corso ulteriori approfondimenti sulle altre persone coinvolte nella vicenda.