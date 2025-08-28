Civitanova, gira con 21 dosi di cocaina: denunciato spacciatore

MACERATA – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova hanno deferito in stato di libertà un 25enne di origini marocchine, senza fissa dimora, in attesa del riconoscimento dello status di “rifugiato” e già noto alle Forze di Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale.

Il fatto

I militari, nell’ambito di un mirato servizio preventivo atto a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nelle vie del centro cittadino, hanno notato un giovane aggirarsi con fare particolarmente sospetto. A seguito di ciò i Carabinieri hanno deciso di intervenire e sono scattati più accurati controlli.

I militari, quindi, hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale il ragazzo che dava esito positivo. Il giovane è stato trovato in possesso di 21 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, per un peso complessivo di grammi 13, confezionate e considerate destinate alla cessione a terzi, nonché della somma in denaro contante pari a 150 euro. Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà all’A.G. e lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità competente.



A Potenza Picena, i carabinieri della Stazione, sempre nell’ambito del citato servizio, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 38 anni, di origine napoletane, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. Il 38enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, dopo le formalità di rito presso la caserma, è stato condotto nella Casa Circondariale di Ancona, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.