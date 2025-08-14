Civitanova, da Ferragosto scatta il Piano straordinario di Sicurezza

Tra le iniziative messe in atto a Civitanova, più posti di controllo mobili, con test alcolemici e drug test nei luoghi sensibili della città e un massiccio piano di videosorveglianza

CIVITANOVA – A partire da Ferragosto scatta il piano straordinario di sicurezza urbana voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale. «La città ha bisogno di sicurezza e noi rispondiamo con tutte le forze e gli strumenti che abbiamo a disposizione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – presenza continua, controlli mirati nelle zone sensibili, nuove tecnologie per prevenire ed intervenire in modo tempestivo e più incontri di sensibilizzazione nelle scuole. Questo è il nostro impegno».

Il Piano di azione sarà attivo a partire dalla notte di Ferragosto e si estenderà con continuità anche nei mesi successivi. Più posti di controllo mobili, con test alcolemici e drug test nei luoghi sensibili della città, un massiccio piano di videosorveglianza per garantire monitoraggio costante e prevenzione efficace, più agenti a piedi nei principali punti di aggregazione per assicurare un presidio costante, visibile e rassicurante, servizi in abiti civili, finalizzati anche a contrastare con decisione e rigore la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori, in autunno più momenti di confronto e sensibilizzazione nelle scuole.

«Questo piano affiancherà il lavoro delle forze dell’ordine – continua il sindaco -, e sarà presto rafforzato da una massiccia installazione di nuove telecamere, dotate di sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, che ci permetteranno di prevenire, individuare e sanzionare in tempi rapidi chiunque violi le regole. Un progetto che, a breve, prevede l’installazione di ulteriori 37 telecamere. Ringrazio il Comandante della Polizia Municipale Cristian Lupidi e tutti gli agenti per la grande professionalità, il senso del dovere e la costante disponibilità a garantire la sicurezza della nostra comunità. Questo piano è anche il risultato del loro impegno quotidiano sul territorio. Il mio grazie anche a tutte le forze dell’ordine Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, il cui lavoro quotidiano è fondamentale per il mantenimento dell’ordine pubblico».

Infine l’invito: «Invito tutti a vivere queste giornate di festa con responsabilità, in un clima di divertimento sano, rispettoso di se stessi, degli altri e delle regole. Auguro a tutti un buon Ferragosto, nella speranza che possa essere un’occasione di festa e partecipazione per la nostra comunità».