Civitanova, assalto nella notte al bancomat degli uffici postali

CIVITANOVA – Forte boato nella notte, assalto allo sportello degli uffici postali di Santa Maria Apparente, a Civitanova. L’allarme è scattato questa notte, intorno alle 4, quando i residenti lungo la strada di via Silvio Pellico hanno sentito un forte boato e poi hanno visto del fumo in strada. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, dopo essere arrivati davanti agli uffici postali a bordo di un’auto, hanno fatto esplodere lo sportello che si trova all’ingresso degli uffici postali in via Silvio Pellico. Pare che i malviventi, però, siano scappati a mani vuote. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia. Sono in corso le indagini per raccogliere elementi utili all’identificazione della banda che si è messa in azione questa notte. È il secondo colpo in pochi giorni, il precedente a Porto Potenza.