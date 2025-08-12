Cingoli: oltre 30 anni in Croce rossa, si è spento Federico Marchegiani

CINGOLI – La Croce Rossa di Cingoli in lutto per la scomparsa di Federico Marchegiani, conosciuto da tutti come “Maurizio”, instancabile volontario, che da oltre 30 anni dedicava la sua vita agli altri con grande senso di responsabilità, altruismo e generosità. Maurizio, 67 anni e una vita costellata di gravi lutti familiari e difficoltà, si è spento all’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era ricoverato per un’infezione. La notizia del decesso si è sparsa velocemente in tutta la Vallesina dove Marchegiani era molto conosciuto e apprezzato.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Gigli-Sabbatini a Villa Strada di Cingoli, l’ultimo addio mercoledì 13 agosto alle ore 10 nella chiesa di Villa Strada. Maurizio lascia nel dolore i figli Francesca con Danilo e Michele con Marta, la mamma Enrica, le nipoti Vanessa e Matilde, le sorelle, i cognati e i parenti. La famiglia ha voluto ricordare il grande cuore di Maurizio con una raccolta fondi per la Croce Rossa di Cingoli.

I ricordi

A comunicare la tragedia è per prima la Croce Rossa di Cingoli attraverso le parole commosse del direttivo: «Ciao Federico. Vi comunichiamo con tristezza la scomparsa del caro volontario Marchegiani Federico (detto Maurizio). Ha dato molto al nostro comitato, offrendo sé stesso e regalando sorrisi a tutti. Siamo vicini a Michele, Marta e tutti i suoi familiari». Lutto anche alla Polisportiva Victoria, di cui era collaboratore. «Oggi come Polisportiva ci fermiamo – si legge in una nota – con profondo dolore e incredulità, salutiamo Federico, per tutti ‘Maurizio’, amico sincero e collaboratore prezioso. Una persona dal cuore grande, di quelle che lasciano un segno silenzioso ma indelebile. La sua bontà, la sua generosità, la sua disponibilità costante non erano gesti eccezionali, ma il suo modo naturale di essere. Sempre pronto a dare una mano, mai in cerca di riconoscimenti, era solito donare tempo, energia e affetto a tutti, non solo tramite la Polisportiva Victoria di cui era membro del Consiglio Direttivo o mediante le altre realtà sociali a cui si dedicava con amore e dedizione, ma in generale con il suo modo di fare e con una semplicità che solo le persone davvero buone possiedono. La sua scomparsa, così prematura, ci lascia senza parole. E lascia un grande vuoto non solo all’interno della Polisportiva, ma in tutte le persone che lo hanno conosciuto ed hanno condiviso con lui anche solo una piccola parte del proprio percorso. Non lo meritava. Nessuno lo merita mai, ma lui meno di tutti. In questo momento ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla sua famiglia, già segnata da troppe prove difficili. Tutta la comunità condivide questo lutto e porta con sé il ricordo di una persona luminosa, che mancherà a molti e a lungo. Grazie Maurizio, per tutto quello che sei stato. Con riconoscenza e tanto dolore, ti salutiamo. Non ti dimenticheremo».