Cingoli, furgone si ribalta in una scarpata: morto un 25enne, un ferito incastrato tra le lamiere

CINGOLI – È di un morto e un ferito grave il bilancio del terribile incidente che si è verificato ieri sera poco dopo e 21, lungo la provinciale 502 che collega Cingoli a Jesi. Il conducente di un furgone, con a bordo quattro operai, ha perso il controllo del mezzo, che ha prima sfondato il guardrail e poi ha finto la sua corsa in un campo dove si è ribaltato.

Per il conducente, un 25enne di origine straniera, non c’è stato nulla da fare ed è morto all’interno dell’abitacolo, un altro passeggero era rimasto incastrato tra le lamiere, mentre altre due persone sono riuscite a uscire dal mezzo rompendo i finestrini, ma una di loro si è allontanata dal luogo dell’incidente. È stato l’altro passeggero, una volta fuori dal mezzo, a chiamare i soccorsi. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre le due persone intrappolate tra le lamiere.

Dopo circa un’ora è stata estratta la prima persona rimasta ferita, trasferita per accertamenti all’ospedale Torrette di Ancona, mentre dopo due ore è stato estratto il corpo esamine del 25enne che, secondo quanto è stato ricostruito in queste ore, non avrebbe dovuto essere alla guida. Ma purtroppo, già durante le prime operazioni di soccorso si era capito che l’uomo era morto sul colpo a causa del forte impatto subito. Sul posto anche i volontari della Piros e i Carabinieri che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’incidente e di ritrovare la persona fuggita dopo l’impatto.