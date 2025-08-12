Castelraimondo, l’ultimo saluto a Sergio Buldorini, il 60enne morto in fonderia

CASTELRAIMONDO- Il funerale di Sergio Buldorini si terrà oggi (martedì 12 agosto) alle ore 16.30 nella Chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo. Il 60enne ha perso la vita venerdì scorso, quando stava lavorando come manutentore presso la Fonderia Fas di Urbisaglia.
Ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo dell’uomo da parte del Dott. Roberto Scendoni, ordinata dalla sostituta procuratrice di Macerata Rosanna Buccini.
Da chiarire l’esatta dinamica che ha portato alla morte di Buldorini, per ora non ci sono indagati. In seguito all’esame autoptico, è stato dato il nullaosta per la sepoltura.
Sergio Buldorini lascia la moglie Paola, il figlio Michele con la nuora Ilenia, il papà Emilio, la mamma Nuna, il fratello Sandro ed i nipoti Selene e Samuele.