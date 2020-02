In casa marijuana, tre serre e un machete: in manette 41enne inglese

CAMERINO – Trovato con 550 grammi di marijuana in casa e una serra indoor: in manette un 41enne inglese domiciliato a Camerino.

A scoprire il materiale all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati i carabinieri della Compagnia di Camerino che ieri, intorno alle 13, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa del 41enne e lo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.

In casa dell’uomo, R.T.J., nato in Inghilterra, nullafacente e incensurato, i militari hanno trovato 550 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una serie di strumenti per il confezionamento delle dosi, un machete di 50 centimetri, tre serre indoor; due artigianali e una grow-box quindi completa di tutti gli accessori necessari al funzionamento e perfettamente installata all’interno di un altro vano dell’abitazione.

Il 41enne è stato trasferito presso il carcere di Montacuto.