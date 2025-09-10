Caldarola, arrestato 27enne: era stato affidato in prova ai Servizi sociali

CALDARAOLA – Arrestato 27enne in esecuzione di decreto di sospensione cautelare. Nella giornata di oggi, 10 settembre, i carabinieri della Stazione di Caldarola hanno dato esecuzione al decreto di sospensione cautelare della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata. Il provvedimento, che recepiva e condivideva pienamente la pluralità e la gravità delle violazioni accertate, ha disposto l’immediata revoca della misura alternativa.

Il destinatario è un 28enne residente a Caldarola, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato dai militari. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Fermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.