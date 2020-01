Macerata, calci e pugni in via Cioci: due minorenni in ospedale

Calci e pugni tra due gruppi di giovani in via Cioci. Tre persone ferite: due trasportate in ospedale. È il bilancio di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi (sabato 4 gennaio), intorno alle 17.30, a Macerata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno subito avvertito il 113 quando hanno notato l’aggressione. Ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto e i motivi che hanno scatenato il parapiglia.

Un gruppo di giovani, minorenni, si trovava nei pressi del monumento alla Resistenza, in via Cioci, quando è stato avvicinato da un secondo gruppo di ragazzi. A quel punto sarebbero iniziati a volare, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, calci e pugni.

Sul posto sono subito arrivati gli uomini della Squadra Volanti della Polizia, guidate dal commissario capo Lorenzo Commodo, gli uomini della Polizia locale e i sanitari del 118. Al loro arrivo, il secondo gruppo di ragazzi, si era dileguato mentre il primo si trovava in piazza Pizzarello.

Le tre persone ferite sono state soccorse dai militi della pubblica assistenza. Due di loro, minorenni, rispettivamente di origine cinese e marocchina, sono stati trasferiti al pronto soccorso per accertamenti mentre il terzo ragazzo coinvolto ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.

Gli uomini della questura hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire quanto avvenuto. Da capire se la scena sia stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.