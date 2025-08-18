Ridussero un giovane in fin di vita: arrestato a Porto Potenza Picena uno dei sospettati

Venticinquenne pakistano, avrebbe partecipato insieme a sette connazionali a una feroce aggressione a Bologna ai danni di un giovane tunisino

PORTO POTENZA PICENA – In data odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa su richiesta Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di otto cittadini pakistani che il 5 maggio avevano aggredito un cittadino tunisino provocandogli delle lesioni gravissime.

In particolare gli stranieri avevano assalito con calci e pugni e con un’arma da taglio a Bologna, presso il parco della Montagnola, il giovane ragazzo di origini nordafricane riducendolo in fin di vita.

Le immediate indagini condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo felsineo hanno permesso d’identificare otto soggetti che avevano partecipato alla feroce aggressione.

Il gip del tribunale di Bologna, sulla scorta di quanto emerso, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli otto cittadini pakistani ed ha emesso nei loro confronti altrettanti decreti di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Attraverso un’attività coordinata su tutto il territorio nazionale, oggi uno degli otto pakistani è stato rintracciato a Porto Potenza Picena da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Macerata.

All’uomo, un venticinquenne pakistano, regolare sul territorio, è stato notificato il provvedimento restrittivo e successivamente è stato associato nel carcere di Montacuto ad Ancona, a disposizione dell’A.G. bolognese.