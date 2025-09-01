Apiro, truffa del finto incidente ai danni di un 88enne: una denuncia

L’anziano aveva ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato che, con tono allarmato, lo aveva informato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale

APIRO – I Carabinieri della Stazione di Apiro, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo di 38 anni, pregiudicato e residente a Giugliano in Campania (NA), ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un anziano.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata da un uomo di 88 anni residente nello stesso comune, il quale ha raccontato di essere stato vittima, lo scorso 7 marzo, di un raggiro ben orchestrato. L’anziano ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente avvocato, il quale, con tono allarmato, lo ha informato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale, durante il quale avrebbe investito una giovane donna. Per evitare conseguenze giudiziarie, il finto legale sosteneva fosse necessario versare urgentemente una somma di denaro, oltre a oggetti preziosi, ad un presunto incaricato che si sarebbe recato di lì a poco presso la sua abitazione.

Poco dopo la telefonata, un uomo si è effettivamente presentato alla porta dell’anziano, riuscendo con abili tecniche persuasive a farsi consegnare un orologio da polso, alcuni monili in oro e la somma in contanti di 3.500 euro. Il danno economico complessivo subito dalla vittima ammonta a circa 5mila euro.

I militari dell’Arma, raccolta la querela, hanno avviato un’attività investigativa minuziosa, basata sull’acquisizione di testimonianze, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e l’effettuazione di individuazioni fotografiche. Gli elementi raccolti hanno permesso di identificare l’autore del reato.

È emerso che l’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, il giorno del fatto aveva noleggiato un’autovettura Jeep Renegade, con la quale si era recato ad Apiro per compiere il raggiro ai danni dell’anziano.

L’uomo dovrà ora rispondere del reato di truffa aggravata, con l’aggravante di aver colpito una persona particolarmente vulnerabile per età. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità di complici o collegamenti con altri episodi analoghi registrati nella provincia.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini, in particolare agli anziani, a prestare la massima attenzione a situazioni analoghe e a contattare immediatamente il 112 in caso di telefonate sospette o richieste di denaro da parte di sconosciuti.