Macerata, guida la bici con un tasso alcolemico superiore al consentito: denunciato

MACERATA – Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Macerata, finalizzati al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza pubblica, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata e della Stazione Carabinieri di Mogliano hanno eseguito una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia di tre persone per diverse violazioni di legge.



In particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due individui per guida in stato di ebbrezza alcolica.



Il primo episodio ha riguardato un cittadino peruviano di 25 anni, incensurato, residente in un comune dell’hinterland maceratese, fermato dai militari in via Roma, nel capoluogo, mentre circolava a bordo della propria bicicletta in evidente stato di alterazione. Sottoposto a controllo con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,27 g/l, superiore al limite consentito. Il giovane è stato pertanto denunciato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada.

Il secondo caso ha visto coinvolto un uomo di 40 anni, residente in provincia di Salerno, fermato per un controllo alla circolazione stradale nel comune di Corridonia, mentre era alla guida della propria autovettura. Anche in questo caso, l’alcoltest ha dato esito positivo, evidenziando un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l. I militari hanno immediatamente proceduto al ritiro della patente di guida e all’affidamento del veicolo a persona idonea, come previsto dalla normativa vigente.

Parallelamente, nell’ambito delle attività preventive di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mogliano hanno identificato un cittadino egiziano, già noto alle Forze dell’Ordine e titolare di regolare permesso di soggiorno, che si aggirava nel centro urbano del comune. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura del Divieto di ritorno nel Comune di Mogliano per la durata di 3 anni, emessa dal Questore di Macerata nel maggio 2023. La presenza ingiustificata dell’uomo nel territorio comunale ha determinato il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento.

Le attività di controllo dei Carabinieri proseguiranno con costante attenzione, nell’ambito del più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela della collettività