Civitanova, picchia due minori e minaccia una donna che si era fermata ad aiutarli: denunciato

CIVITANOVA – Un 23enne marocchino è stato denunciato per percosse e minacce nei confronti di due minori. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno deferito in stato di libertà un 23enne di origina marocchina, senza fissa dimora, già gravato da pregresse espulsioni, per percosse e minacce aggravate perché commesse nei confronti di minori.



L’episodio

I militari, a seguito di segnalazione giunta al 112 Nue, sono intervenuti in via Marinai D’Italia, vicino al parco pubblico, perché un giovane straniero ha inseguito e minacciato una donna che si era fermata a prestare soccorso a due ragazzi 17enni percossi dallo stesso straniero.

L’equipaggio del Radiomobile, giunto sul posto, ha rintracciato e identificato sia le parti offese che il soggetto indicato quale aggressore. Dopo le formalità di rito a carico del 23enne marocchino, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le percosse e le minacce, è stata avviata la procedura per l’espulsione.