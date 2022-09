Croceverdopoli, a Civitanova una giornata dedicata ai piccoli soccorritori

L'evento si terrà in piazza XX settembre: saranno allestiti i percorsi per le mini ambulanze

CIVITANOVA MARCHE- ‘Croceverdopoli’, piccoli soccorritori e mini ambulanze nel cuore di Civitanova. Domenica, 18 settembre, piazza XX settembre ospiterà l’iniziativa della Croce verde Civitanova, patrocinata dal Comune. ‘Il mondo del soccorso a portata di bimbo’ è il motto del programma che infatti avrà un’attenzione particolare per i più piccoli.

Il programma

‘Croceverdopoli’ avrà inizio alle 10, la conclusione è fissata per le 20: in piazza sarà allestito un percorso per le mini ambulanze, sulle quali saliranno i bambini, inoltre ci saranno due postazioni con le ambulanze della Croce verde, dove gli operatori spiegheranno alla cittadinanza come effettuare le manovre del ‘Blsd’ (massaggio cardiaco e impiego del defibrillatore, ndr), oltre alle pratiche per la disostruzione (la manovra di Heimilich, ad esempio). All’ingresso sarà allestito un info point per gli utenti.

Il volontariato protagonista nel cuore pulsante di Civitanova, con l’intento di sensibilizzare sempre di più le persone alla cultura del primo soccorso e fornire informazioni utili sulle cose da fare in caso di emergenza. Intanto proseguono i corsi per diventare volontari dell’associazione. La Croce verde, infatti, è alla ricerca di nuovi militi: è fissato per le 21 di martedì 27 settembre il primo appuntamento con il ‘corso di primo soccorso‘, organizzato dalla stessa associazione.