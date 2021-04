Covid, contagi in calo nel Maceratese. In controtendenza Macerata e Morrovalle

Circa 300 casi in meno rispetto alla scorsa settimana. Cinque i Comuni Covid free tra cui, Colmurano, Fiastra e Sefro. In discesa i positivi a Civitanova

MACERATA – Continua a scendere, anche se in maniera meno rapida rispetto alla scorsa settimana, la curva dei contagi in provincia di Macerata. Circa 300 i casi in meno registrati rispetto a sette giorni fa, quando secondo il Servizio sanità della Regione i positivi erano poco più di 1.800, scesi invece ieri (20 aprile) a poco più di 1.500.

Crescono anche i Comuni Covid free, perché a Monte San Martino e Ripe San Ginesio, che anche la scorsa settimana erano riusciti a tenere lontano il contagio, si aggiungono anche Colmurano, Fiastra e Sefro, mentre sono 15 i Comuni in cui i positivi risultano inferiori a cinque (Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Gagliole, Gualdo, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pioraco, Poggio San Vicino, Serrapetrona, Serravalle, Ussita e Valfornace).

Restano, invece, “sorvegliati speciali” alcuni Comuni in cui i contagi continuano a rimanere elevati rispetto alla popolazione. A partire da Macerata dove ieri i positivi erano 294 (e 614 le persone in quarantena) contro i 281 di una settimana fa, a dimostrazione che la curva dei contagi fa fatica a scendere. Tra i Comuni in cui i contagi ancora non scendono anche Tolentino che passa dai 117 casi de 13 aprile, ai 121 di ieri; Visso che sale da 14 (sempre rilevati il 13 aprile) ai 17 casi di ieri; Pollenza che passa da 33 casi a 35; Morrovalle da 52 a 61; Gagliole che passa da zero a casi a meno di cinque e Appignano che sale da 37 a 40.

In deciso calo, invece, i contagi a Civitanova che passano dai 185 casi registrati il 13 aprile ai 141 di ieri. Tra le dieci vittime registrate nelle ultime 36 ore, una è del Maceratese: si tratta del tolentinate Gioacchino De Angelis morto a 69 anni al Covid center di Civitanova.

Uno spiraglio di ottimismo arriva anche analizzando la situazione degli ospedali: 14 le persone ricoverate ieri nel reparto di Terapia intensiva del Covid center (dieci in meno di sette giorni fa), a cui se ne aggiungono altre 28 nel reparto di Semi-intensiva (erano 27 sette giorni fa). Altri otto pazienti sono ricoverati nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale di Macerata (ne erano 10 sette giorni fa). Scendono anche i ricoverati al Pronto Soccorso: ieri erano tre a Macerata e due a Civitanova.