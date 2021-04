Covid, calano i contagi sul territorio: a Macerata il numero più alto dei positivi

MACERATA – Prosegue la discesa della curva dei contagi nella provincia di Macerata e si assesta ampiamente sotto la soglia dei duemila positivi. Ieri (13 aprile), infatti, i positivi registrati dal Servizio sanità della Regione erano circa 1.800, oltre 400 in meno rispetto a sette giorni fa.

Solo due i Comuni Covid free, Monte San Martino e Ripe San Ginesio, anche se crescono i paesi in cui i contagiati sono inferiori a 5: Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Pioraco, Poggio San Vicino, Sefro, Serrapetrona, Serravalle e Ussita.

Anche questa settimana Macerata, invece, si conferma come il Comune con il più alto numero di positivi 276, in crescita di circa 30 unità rispetto a una settimana fa (432 le persone in quarantena). Proprio da ieri a Macerata, per precauzione, sono stati chiusi la Curia e la chiesa di San Giorgio dopo che alcune persone sono risultate positive. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure di controllo e «Le persone coinvolte nei contatti – precisa la Diocesi – sono state messe in quarantena».

Sopra i cento positivi anche a Civitanova con 184 persone contagiate (275 persone in quarantena), Potenza Picena con 104 positivi (166 persone in quarantena), Recanati con 121 positivi (174 in quarantena) e Tolentino con 117 positivi (165 persone in quarantena).

Tra le sei vittime registrate nelle ultime 36 ore in regione, una è della provincia di Macerata. Si tratta di una 70enne di San Severino, con patologie pregresse, deceduta al Covid center di Civitanova. Comincia a stabilizzarsi anche la situazione negli ospedali, 24 le persone ricoverate ieri nel reparto di terapia intensiva del Covid center di Civitanova (sette giorni fa ce n’erano 27), a cui se ne aggiungono altre 27 nel reparto di semi-intensiva.

Altri dieci pazienti sono ricoverati nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale di Macerata (ne erano 12 sette giorni fa) e sette nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale di Civitanova (come la scorsa settimana). Scendono anche i ricoverati al Pronto Soccorso: ieri erano otto a Macerata e tre a Civitanova.