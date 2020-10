Covid-19, studente positivo a Civitanova: due classi in isolamento

CIVITANOVA – Un nuovo caso di contagio negli istituti scolastici della città costiera. Si tratta di uno studente che frequentava il liceo Da Vinci della città costiera e che si è poi trasferito all’Istituto Corridoni della città Alta.

Due quindi le classi in quarantena dopo che è arrivata la positiva del tampone dello studente che negli ultimi giorni aveva accusato i primi sintomi da Covid-19. L’Asur ha avviato già le procedure del caso e tutti gli alunni delle due classi saranno sottoposti al tampone.

Si tratta del quarto caso in città. Il primo era stato registrato il 21 settembre ed era avvenuto sempre alla scuola Da Vinci della città costiera dove un ragazzo era risultato positivo. Il secondo caso aveva invece interessato una ragazza della scuola Annibal Caro; in questo caso erano state isolate e sottoposte a tampone la classe e anche le compagne di danza e l’insegnante della studentessa. Terzo caso infine nella scuola d’infanzia Lo Scoiattolo dove era stata contagiata un’insegnante; anche in questo caso quarantena e tampone per tutti gli alunni.