Covid-19 e matrimoni: «Danno economico e psicologico. Ma non smettiamo di essere ottimiste»

TOLENTINO – In tanti, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto posticipare o addirittura annullare quello che sarebbe dovuto essere uno dei giorni più belli della loro vita: quello del matrimonio. Tante coppie hanno subito, economicamente e psicologicamente, il danno del Covid-19 e, insieme a loro, anche tutto il mondo che gira intorno al wedding.

«Al momento noi non abbiamo avuto alcuna disdetta ma tantissimi rimandi di data e tutti, più o meno, verso settembre e ottobre; stabiliremo poi insieme alle coppie, in base anche all’evolversi della situazione, il da farsi – spiegano Chiara Cottone, Chiara Marchetti e Eva Lysczcrz di Incanto Event e Wedding Planners di Tolentino -. Quel che è certo è che ci siamo dovute reinventare e stiamo già pensando a cose nuove da proporre alle nostre clienti per aiutarle nel giorno più bello anche perché fino a ottobre non torneremo di certo a lavorare e di tempo per pensare ce ne sarà moltissimo».

«C’è ovviamente il rammarico della mancanza di direttive e di linee guida per il nostro settore che ancora non è stato attenzionato da nessuno – spiegano le tre socie -. Dato che quindi al momento brancoliamo un po’ nel buio la prima cosa che facciamo è quella di interfacciarci con i ristoranti, con i quali lavoriamo in stretta collaborazione e i quali, al contrario del nostro settore, stanno già pensando a un “modello” per ripartire. Poi ovviamente continuiamo a mantenere un contatto costante con le nostre coppie perché stanno passando un momento particolare e alcuni sono “provati”, delusi e per niente ottimisti. Molti infatti avevano scelto una data per motivi personali e affettivi invece hanno dovuto cambiare tutto e anche il ripensare una intera cerimonia diventa molto complesso e difficile».

«Andando anche contro il nostro lavoro, noi abbiamo consigliato a moltissime coppie di rimandare tutto all’anno prossimo quando forse ci sarà la possibilità di festeggiare un momento come tutti sognano in tranquillità ma non tutti lo hanno fatto e tanti hanno deciso di posticipare a settembre o ottobre con la speranza che la situazione migliori – concludono le wedding planners di Tolentino -. È innegabile che per noi al momento il lavoro sia a zero e non ci sono aiuti economici da parte del Governo se non i bonus per le partite IVA; continueremo comunque a essere ottimiste anche cercando di trasmettere questa positività ai nostri clienti proprio perché la loro festa, prima o poi, si farà e sarà una festa bellissima».