Covid-19 nelle case di riposo: primo decesso a Castelraimondo; settima vittima a Cingoli

Continuano i decessi nelle case di riposo del Maceratese legati al Coronavirus; un morto a Castelraimondo e uno a Cingoli.

«Con l’aggiornamento dei dati relativi al contagio da Covid-19, purtroppo con profondo dispiacere diamo l’ultima notizia che avremmo voluto ricevere, quella del decesso di un ospite della casa locale di ospitalità che nei giorni scorsi era risultato positivo al virus ed era successivamente stato ricoverato all’ospedale di Civitanova – le parole del sindaco Renzo Marinelli -. Si tratta di Vincenzo Bellagamba, di 68 anni, originario di Pievebovigliana, che si è spento nella notte scorso al Covid-Hospital di Civitanova. A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità, le più sentite condoglianze e la profonda vicinanza in questo momento difficile ai suoi famigliari».

Al momento a Castelraimondo sono 20 gli ospiti della locale casa di riposo risultati positivi e anche altri nove cittadini; tra questi quattro operatori della struttura. Sono invece 14 le persone in isolamento fiduciario. «Con la preziosa collaborazione dei medici di famiglia è iniziata la somministrazione dei farmaci per le cure necessarie agli ospiti della casa di riposo risultati positivi. Ricordiamo che già da quando sono emersi i primi sintomi, sono stati ricavati due percorsi separati all’interno della struttura che, da oltre un mese, è chiusa alle visite dall’esterno. La situazione resta costantemente monitorata e sotto il controllo delle autorità competenti e degli operatori che non finiremo mai di ringraziare per il grande lavoro che stanno portando avanti» ha concluso il primo cittadino.

Anche nella casa di riposo di Cingoli si è registrato un nuovo decesso, il settimo legato al Covid-19 nella struttura. Si tratta dell’84enne Cesarina Romaldi, deceduta ieri sera 3 aprile. Il sindaco Michele Vittori ha firmato una nuova ordinanza che impone l’obbligo, dopo la distribuzione di oltre 11mila dispositivi da parte della Croce Rossa locale, di indossare guanti e mascherine per accedere ai negozi, alle farmacie, ai supermercati e agli esercizi pubblici in genere.