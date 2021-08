Cosmari, fumata bianca per il sindaco Pezzanesi. «Sarò il presidente di tutti»

TOLENTINO – «Sarò il presidente di tutti e il gioco di squadra sarà l’ingrediente principale di questo gruppo». Queste le prime parole del sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi che, ieri pomeriggio, è stato eletto all’unanimità presidente del Cosmari. L’assemblea dei soci (presente il 92,3% delle quote sociali) ha nominato anche il nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da Giuseppe Giampaoli (ex direttore generale) come vicepresidente e da altri tre membri: Silvia Sbriccoli, commercialista di Macerata, Elena Maria Sacchi avvocato di Recanati e Emanuele Pierantoni commercialista di Corridonia.

Nominati anche il presidente e il vicepresidente del Comitato per l’attuazione del controllo analogo congiunto. All’unanimità sono stati eletti il sindaco di Treia Franco Capponi (presidente) e il sindaco di Sant’Angelo in Pontano Vanda Broglia (vicepresidente). Nel corso dell’assemblea si è provveduto anche alla nomina del Collegio dei revisori che sarà composto da Umberto Massei (presidente) e i consiglieri Stefano Belardinelli di Camerino e Francesca Zeppillo di Civitanova. Nominati anche i supplenti Federica Santa Lucia e Alberto Borroni.

A ringraziare il presidente uscente Graziano Ciurlanti e il vecchio Cda, è stato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, aprendo l’assemblea. «Anche nei momenti più difficili, come la gestione delle macerie del sisma e della raccolta dei rifiuti dei contagiati dal Covid, abbiamo sempre avuto una risposta pronta ed efficace, con servizi di qualità erogati con senso di responsabilità e professionalità. Comunque siamo chiamati a guardare al futuro facendo un lavoro di squadra, fatto in sinergia anche perché Cosmari è chiamato a giocare partite sempre più importanti. È da un po’ che ragioniamo per il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione e ora dimostriamo tutto il nostro impegno proponendo le nostre linee di indirizzo per il nuovo cda nello spirito della condivisione, al di là degli schieramenti politici».

«Se siamo uniti – ha concluso Ciarapica – si ha più forza e abbiamo lavorato su un programma che raccogliesse le esigenze e le proposte di tutti. Una commissione ristretta di sei sindaci ha elaborato una proposta che è stata sottoposta al contributo di tutti. Al di là dei nomi si è lavorato su linee precise che sono state condivise quali la programmazione d’ambito con la nuova collocazione della discarica; riqualificazione di tutti i servizi sul territorio con nuove forme di raccolta che diano al cittadino servizi sempre migliori e con basso impatto ambientale; la riqualificazione della rete della raccolta, trovando anche sinergie tra territori; attenzione all’impiantistica del Cosmari; rivisitazione e potenziamento della struttura societaria; nomina nuovo direttore generale; controllo di gestione, trasparenza e qualità dei servizi».

«Auguro buon lavoro al neoeletto presidente del Cosmari Giuseppe Pezzanesi che potrà contare su un Consiglio di amministrazione valido e capace – ha aggiunto il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli -. Come sottolineato da Pezzanesi, l’auspicio è che il gioco di squadra animi la nuova governance del Cosmari e che ogni decisione sia condivisa con tutti i sindaci in un lavoro sinergico e di rete».