Corridonia, sorpreso a rubare in un supermercato da un carabiniere: 26enne denunciato

Il militare, in quel momento non in servizio, lo ha bloccato e ha chiamato i colleghi. Il giovane si era appropriato di circa 300 euro di prodotti. Un 20enne invece è stato deferito per la "truffa dello specchietto"

CORRIDONIA – Scoperto da un carabiniere fuori servizio mentre ruba 300 euro di prodotti da un supermercato, 26enne straniero bloccato e denunciato. Un 20enne invece è stato deferito per truffa, avrebbe sottratto 20 euro a un 64enne del posto con la tecnica dello specchietto. Un 55enne invece è stato arrestato, deve scontare una condanna per reati contro il patrimonio e in materia di armi. Gli interventi sono avvenuti nei giorni scorsi a Corridonia.

Nello specifico, l’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Corridonia su disposizione della Procura nei confronti di un 55enne residente in paese condannato alla pena di 3 anni, 7 mesi e 22 giorni di reclusione per delitti contro il patrimonio e in materia di armi, commessi tra maggio e luglio 2022 a Macerata e in provincia. Rintracciato a casa è stato condotto al carcere di Fermo.

Per quanto riguarda il tentato furto, invece, un 26enne di nazionalità rumena, è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato ai danni di un supermercato del centro. Il giovane, senza fissa dimora, è stato notato da un sottufficiale della locale Stazione, libero dal servizio, mentre stava asportando della merce dagli scaffali nascondendoli in uno zaino. Il militare è immediatamente intervenuto bloccando lo straniero e provvedendo, con l’aiuto di una pattuglia del Nor – Sezione Radiomobile di Macerata, a sottoporlo a perquisizione: nello zaino c’erano penne, gel per capelli, confezioni di crema per il viso, per un valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata restituita al gestore del supermercato che ha denunciato il 26enne.

Sempre a Corridonia si è verificata una cosiddetta “truffa dello specchietto”. Alcuni giorni fa, un 64enne del posto, mentre percorreva con l’auto via Santa Croce, ha avvertito un urto sulla carrozzeria. Poco dopo era stato raggiunto da un altro veicolo il cui conducente, affermando che gli era stato danneggiato lo specchietto, aveva preteso il risarcimento diretto del danno, senza l’intervento delle assicurazioni. La vittima aveva quindi consegnato tutto il denaro che aveva con sé, 20euro, realizzando solo dopo che era stato truffato. Si è quindi recato dai carabinieri per denunciare il fatto e i militari sono risaliti al giovane, poco più che 20enne della provincia di Siracusa, già noto alle forze dell’ordine, che è stato deferito all’autorità giudiziaria per truffa.