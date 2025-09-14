MACERATA – Raffica di controlli in Provincia di Macerata da parte dei Carabinieri per contrastare l’uso di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza. A Corridonia, i militari della locale Stazione sono intervenuti presso una comunità terapeutica della zona, dove gli operatori avevano segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Sul posto, i Carabinieri hanno identificato un 32enne, originario della Campania e residente nell’anconetano, trovato in possesso di due bustine in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di 2,18 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e assunta in carico per la successiva distruzione. L’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa per uso personale non terapeutico di stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile di Macerata hanno denunciato un 45enne residente a Treia. L’uomo, fermato per un controllo alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto al test con etilometro, risultando con un tasso alcolemico pari a 2,01 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a un familiare convivente.