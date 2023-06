Corridonia, conto alla rovescia per l’Infiorata

MACERATA – Conto alla rovescia per la 15esima edizione dell’Infiorata del Corpus Domini a Corridonia. Appuntamento domenica 11 giugno. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Cittaviva in collaborazione con la Parrocchia SS Pietro Paolo e Donato, con il Patrocinio e il sostegno economico del comune di Corridonia. E la collaborazione di tante scuole, associazioni e di tantissimi cittadini.



Le vie del centro storico saranno invase da un’esplosione di colori con quadri e tappeti che daranno vita a vere e proprie opere d’arte. «Indubbiamente una delle manifestazioni più seguite e suggestive che si svolgono in città. L’Infiorata oltre ad essere un evento legato alla solennità del Corpus Domini è anche un bellissimo momento di aggregazione nel quale tutti i cittadini si uniscono per il piacere di stare insieme e per riscoprire il

valore delle nostre tradizioni. Una manifestazione che come amministrazione auspichiamo possa strutturarsi e

crescere sempre di più e diventare uno degli eventi caratterizzanti la città», spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo cesca.