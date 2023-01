Corridonia, con l’auto contro un muretto: giovane finisce all’ospedale

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in località Piane Rossi, a Corridonia

CORRIDONIA – Si schianta contro un muretto mentre è al volante della sua auto, soccorso un giovane. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, in località Piane Rossi, a Corridonia.

Per cause che sono in corso di accertamento un 25enne, alla guida della sua auto, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muretto, mentre percorreva la strada che va verso l’Abbadia di Fiastra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato all’ospedale di Macerata per accertamenti.