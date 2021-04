Corridonia, 400 grammi di hashish in casa: nei guai spacciatore

CORRIDONIA – Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 aprile, i Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione di un giovane straniero residente nel centro storico, e segnalato da suoi coetanei come spacciatore di hashish.



I Carabinieri hanno infatti trovato nella casa oltre 400 grammi di hashish, già confezionati e suddivisi in panetti pronti per la vendita.

Il ragazzo, dichiarato in stato di arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria resterà ristretto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani 17 aprile.