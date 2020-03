Sopralluogo in Fiera a Civitanova, Ciarapica: «Prossimo passo inizio dell’allestimento»

Primo sopralluogo questa mattina 28 marzo nella struttura fieristica di Civitanova per confermare con documentazione fotografica la certezza dell’idoneità della struttura. L’ingegner Patrizia Arnosti, consulente tecnica di Guido Bertolaso, ha incontrato questa mattina il sindaco della città costiera Fabrizio Ciarapica, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e il consigliere regionale Francesco Micucci. Presente anche il coordinatore della Protezione civile locale Aurelio Del Medico, che nei locali della fiera aveva ricavato la sede della Protezione civile.

Durante il sopralluogo sono state visionate tutte le planimetrie della struttura fieristica e gli elaborati progettuali dei tecnici. «Si tratta del terzo intervento di questo tipo in Italia realizzato da questa equipe dopo Milano e Bergamo – le parole del primo cittadino Ciarapica – e la struttura di Civitanova ha tutti gli elementi base necessari all’allestimento sanitario. Ogni ora che passa sono vite che posso essere salvate e quello che è emerso anche stamattina è che i dati tecnici di supporto ci sono e ci sono anche i primi finanziamenti da parte dei privati di cui si sta occupando la Regione».

«L’ingegner Arnosti ha già contattato le aziende per le forniture elettriche, sanitarie e strutturali e, ultimata la fase progettuale, il prossimo passo sarà l’inizio dell’allestimento con le pannellature d’acciaio a pressione negativa – ha continuato il sindaco -. Si creerà una bolla isolata all’interno che impedirà ogni contaminazione all’esterno per garantire la massima sicurezza».

«La Protezione civile dovrà spostarsi – ha precisato Ciarapica – e abbiamo deciso che occuperà in maniera temporanea l’ufficio turismo del comune in piazza XX Settembre. La posizione è adatta e ha il vantaggio di poter sfruttare la piazza per il parcheggio dei mezzi».

«Lavoriamo ininterrottamente – ha concluso il sindaco – e Guido Bertolaso segue l’organizzazione anche in queste ore delicate che sta affrontando. La situazione di grande emergenza richiede risposte immediate e non deve trovarci impreparati. Per ora la Fiera di Civitanova rimane l’unica struttura che permetterebbe, grazie anche alle sue caratteristiche e alla disposizione dei pozzetti tecnici per gli allacci dei servizi (luce, acqua, ecc), di allestire nel giro di pochi giorni, 100 posti. A questo si affianca anche la posizione strategica viaria e infrastrutturale della nostra città con i collegamenti di autostrada e superstrada. Ho anche ricevuto rassicurazioni e garanzie sul fatto che la fiera, terminato tutto, sarà riconsegnata esattamente come era. Mi auguro che il nostro gesto possa essere apprezzato da tutti i nostri corregionali. Civitanova ancora una volta mostra la sua grande generosità e responsabilità» ha concluso il sindaco.

Nel frattempo la Regione Marche ha lanciato un appello per contribuire alla realizzazione dei 100 posti di terapia intensiva con una donazione (LEGGI QUI).