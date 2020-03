Coronavirus, quattro positivi nelle Marche sud: due nel Fermano e altrettanti nel Maceratese

MACERATA – Due casi di Covid-19 nel Fermano e due nel Maceratese; rispettivamente a Montegranaro e Fermo e a Civitanova e Porto Recanati.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Per quanto riguarda il “giallo” del caso di Matelica, segnalato nell’ordinanza regionale di ieri sera( 3 marzo), il primo cittadino Massimo Baldini ha fatto sapere che nel comune non risultano persone positive al virus. «L’unica segnalazione arrivata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asur Marche Area Vasta n.3, a firma della dottoressa Franca Laici». In cui si legge che c’è «un isolamento domiciliare fiduciario. Tale provvedimento si è reso necessario in quanto la persona interessata era rientrata dalla Cina e in via precauzionale è stato attivato il periodo previsto di isolamento presso la propria abitazione. Quindi a questo ente ed a questa amministrazione comunale non risultano casi positivi al Covid-19 come invece riportato nell’ordinanza» ha spiegato il comune di Matelica.

Dalla Regione hanno fatto sapere che il caso rilevato a Matelica potrebbe essere attribuito a un cambio di residenza (non sarebbe infatti il primo nella Regione) e che quindi la persona non risiede più nel comune matelicese.

Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo

Nel Fermano, oltre al padre del sindaco di Montegranaro, risultato positivo a seguito di un ricovero all’ospedale di Torrette di Ancona dopo un incidente domestico, si aggiunge anche un 63enne di Lido di Fermo, più precisamente a San Michele. A dare la notizia, questa mattina, è stato il sindaco Paolo Calcinaro che ha spiegato che l’uomo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Murri di Fermo e monitorato già da ieri, potrebbe aver contratto il virus a un evento pubblico in Romagna. Le persone a lui più vicine risultano, al momento, asintomatiche.

Roberto Mozzicafreddo, sindaco di Porto Recanati

Per il Maceratese invece, oltre all’ingegnere 33enne di Civitanova, c’è un secondo caso positivo, si tratta di un uomo di Porto Recanati. «In via informale abbiamo avuto notizia che il primo esame del tampone effettuato questa mattina (ieri, ndr.) è risultato positivo – le parole del sindaco Roberto Mozzicafreddo -. Per la certezza tuttavia è necessario attendere i risultati dell’Istituto Superiore di Sanità che dovrebbero arrivare entro la giornata di domani (oggi, ndr.). Sono state attivate tutte le tutele del caso. A tutti raccomandiamo di seguire tutte le norme di prevenzione previste dal Ministero della Salute».