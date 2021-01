Controllo real time delle targhe, è intesa tra Comune di Macerata e Carabinieri

Prosegue la collaborazione per il potenziamento degli strumenti tecnologici finalizzati alla sicurezza dei cittadini. L'assessore Renna: «Dobbiamo lavorare insieme per far tornare la città un'isola felice»

MACERATA- Un nuovo dispositivo che consentirà ai Carabinieri di accedere alla videosorveglianza della Polizia locale: il sistema Police Street, utile per la rilevazione in Ocr delle targhe delle automobili, è stato installato ieri, 7 gennaio, dal Comune.

Una novità che consentirà di rendere ancor più veloci ed efficaci le operazioni di polizia in tempo reale, e che, spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna «rafforzerà ulteriormente la sinergia con le forze dell’ordine per la tutela e la sicurezza dei cittadini».

Durante l’incontro nella sede dei Carabinieri con il tenente Massimiliano d’Antonio e il comandante della Polizia Locale, Danilo Doria, il comandante provinciale Nicola Candido ha spiegato: «Questo sistema facilita chi lavora per la sicurezza della città ed è a beneficio di tutti i cittadini. Può sembrare una piccola cosa ma, unita all’attività principale di collaborazione tra Forze dell’Ordine e Polizia locale, dà un contributo importante in questo settore».

«La fornitura del sistema Police street per il dialogo tra centrali operative – ha spiegato il comandante Danilo Doria – è stata la prima azione messa in atto dal comando di Polizia Locale con il nuovo esercizio finanziario, consapevole dell’importanza di andare avanti sulla via intrapresa per mettere in rete le Forze di Polizia del territorio».

L’auspicio è di ampliare la rete dei Comuni connessi al sistema di videosorveglianza fino a coprire l’ambito provinciale e regionale. Il real time è il valore aggiunto di questo sistema per il controllo del territorio e una maggiore estensione lo rende più efficace. Su questo fronte, l’assessore Renna ha fatto presente l’intenzione dell’Amministrazione comunale di istituire un controllo di vicinato con persone adeguatamente formate grazie alla collaborazione preziosa dei Carabinieri. «Dobbiamo collaborare tutti insieme – ha detto – per far tornare la città come era: un’isola felice».