Controlli sulle strade nel Maceratese: 18 patenti ritirate

MACERATA – Anche la notte scorsa la polizia stradale di Macerata, unitamente al personale della locale Questura, ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera della provincia. A Civitanova Marche sono state ritirate 18 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 13 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 4 oltre i 32 anni; 1 patente di guida ritirata a 1 donna di età compresa tra 23 e i 27 anni. Complessivamente sono state individuate 7 violazioni di natura penale e 11 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 213 punti.

Sono state elevate complessivamente 20 sanzioni al codice della strada.

Alle ore 5 veniva dato l’alt ad una autovettura che repentinamente si dava alla fuga. Inseguita nel centro abitato di Civitanova Marche una volta fermata in sicurezza, il conducente veniva sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica ( oltre 1,5 m/gl).