Controlli sul reddito di cittadinanza: nel Maceratese denunciate 9 persone

Le attività di controllo portate avanti dai carabinieri. A Pieve Torina denunciato un 50enne per aver fornito un falso reddito: per lui erogazione indebita di 23mila euro

MACERATA – Controlli dei carabinieri sul reddito di cittadinanza da parte del Comando dei carabinieri di Macerata. Nove le persone non in regola beccate di recente dai militari, cinque sono stranieri.

A Castelraimondo è stata denunciata dai militari una 40enne dal momento che non era residente stabile in Italia; a Pieve Torina denunciato un 50enne per aver fornito falso reddito. Per lui un’erogazione indebita pari a 23mila euro; a Potenza Picena e Montelupone denunciate due persone per aver presentato dichiarazione Isee e Dsu false per un importo di circa 9mila euro.

A Montecosaro denunciati quattro cittadini stranieriper aver presentato false attestazioni su residenza e false dichiarazioni si Isee. In quattro hanno percepito la somma di circa 20mila euro. A Pollenza, denunciata una cittadina romena che aveva dichiarato falsamente di essere residente in Italia. Ma risiedeva da diversi mesi in Germania.